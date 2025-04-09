В Раде назвали фейком заявление Зеленского о пленении китайских бойцов

Депутат Рады Дубинский назвал фейком заявление Зеленского о пленении бойцов КНР

Опубликованный президентом Украины Владимиром Зеленским ролик с якобы пленными бойцами КНР — это подделка. Фейком заявление украинского лидера о пленении китайских солдат назвал в Telegram депутат Верховной рады, находящийся в СИЗО, Александр Дубинский.

В посте Дубинский показывает, что оригинальное название опубликованного Зеленским файла — «Korean_solider 2» («Корейский солдат 2» — прим. «Ленты.ру»). При этом по кадрам нельзя установить национальность пленного достоверно.

«Теперь над фабрикой фейков на Банковой смеются даже в Вашингтоне. Смешнее только украинские дипломаты, которым теперь предстоит объяснять Пекину — фейк это или просто фейл», — заявил депутат.

8 апреля Зеленский заявил о пленении на территории Донецкой народной республики двух бойцов китайского происхождения. По его словам, солдаты из КНР попали в украинский плен в районе населенных пунктов Тарасовка и Белогоровка.