В России десятки жителей эвакуировали из дома из-за угрозы взрыва дрона

Слюсарь: Из-за угрозы взрыва БПЛА эвакуировали 48 жильцов дома в Аксае

В Аксае Ростовской области из-за угрозы взрыва беспилотника, который застрял на бельевых веревках многоквартирного дома, из жилого здания эвакуировали десятки жильцов. Об этом сообщил врио губернатора российского региона Юрий Слюсарь в Telegram-канале.

«Однако из-за угрозы возможной детонации проведена эвакуация жильцов. На данный момент эвакуированы все проживающие в 48 квартирах дома. Пункт временного размещения развернут для них на базе дома культуры "Молодежный"», — отчитался губернатор о ситуации.

По его информации, на месте происшествия на улице Платова работают сотрудники оперативных служб. Координирует ситуацию глава администрации района Константин Доморовский.

Вооруженные силы Украины (ВСУ) атаковали Ростовскую область в ночь на вторник, 9 апреля. В результате дрон самолетного типа застрял в бельевых веревках многоквартирного дома, никто не пострадал. По информации Минобороны, над Ростовской областью сбили 29 беспилотников, всего ночью Россию пытались атаковать 158 летательных аппарата.