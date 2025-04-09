В России наемника из Грузии заочно осудили за боевые действия на стороне Украины

Суд заочно приговорил к 14 годам лишения свободы наемника ВСУ Бегларашвили

Суд заочно приговорил гражданина Грузии Гелу Бегларашвили к 14 годам колонии за участие в боевых действиях против России. Об этом «Ленте.ру» сообщили в Следственном комитете (СК) России.

Гражданин Грузии заочно признан виновным по статье 359 («Участие наемника в вооруженном конфликте») УК РФ. Он объявлен в международный розыск.

Как установил суд, Бегларашвили в 2022 году добровольно вступил в украинское военизированное формирование. Он прошел военную подготовку и получил личное оружие, боеприпасы, обмундирование и специальное снаряжение. После этого принимал участие в боевых действиях против силовых структур Донецкой Народной Республики (ДНР), Луганской Народной Республики (ЛНР) и Вооруженных сил России. Своими действиями он способствовал поддержанию вооруженного конфликта и созданию нестабильности в регионах.

Суд заочно приговорил Бегларашвили к 14 годам колонии строгого режима.

Ранее сообщалось, что четверых украинских военных осудили за нападение на Курскую область.