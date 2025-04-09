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19:04, 9 апреля 2025РоссияЭксклюзив

В России отреагировали на заявление Сербии в адрес ЕС

Депутат Чепа: Европа пытается поссорить Россию и Сербию, но безрезультатно
Юлия Сычева

Фото: Владимир Трефилов / РИА Новости

Европейцы пытаются разными способами сподвигнуть Сербию выступить против России, и у них это не получается, сообщил депутат Госдумы Алексей Чепа. Своим мнением он поделился в разговоре с «Лентой.ру».

Ранее вице-премьер Сербии Александр Вулин заявил, что республика не станет воевать с Россией даже ради вступления в Европейский союз (ЕС). Политик также выразил сожаление из-за того, что страну постоянно пытаются склонить к антироссийским санкциям.

Чепа отметил, что заявление Вулина об отношениях Сербии и Евросоюза можно считать символичным. Депутат объяснил, что ЕС постоянно оказывает давление на республику, однако позиция Белграда остается неизменной.

«Поэтому было заявлено, что категоричные условия, которые пытаются заставить Сербию разрушить наши отношения, это конфронтация к нам, а сербы на это никогда не пойдут», — рассказал парламентарий.

Напомним, 20 марта вице-премьер Сербии заявил, что страна никогда не станет членом ЕС. Вулин также выразил желание, чтобы Сербия однажды стала полноправным членом БРИКС.

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