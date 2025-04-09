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16:30, 9 апреля 2025Мир

Сербия сделала выбор между ЕС и Россией

Вулин: Сербия не станет воевать с Россией ради ЕС
Владислав Китов (редактор отдела Мир)

Фото: Ren Pengfei / XinHua / Globallookpress.com

Сербия не станет воевать с Россией даже ради вступления в Европейский союз (ЕС). Об этом заявил вице-премьер республики Александар Вулин, передает ТАСС.

«Похоже, что единственным условием для вступления в ЕС является война с Россией — и мы не выполним это условие», — сказал политик.

Также он выразил сожаление из-за того, что Сербию пытаются склонить к введению антироссийских санкций. Кроме того, Вулин обвинил европейских политиков в нарушении Минских соглашений, что, по его словам, и привело к нынешнему конфликту России с Украиной.

20 марта вице-премьер Сербии заявил, что страна никогда не станет членом ЕС. Вулин также выразил желание, чтобы Сербия однажды стала полноправным членом БРИКС.

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