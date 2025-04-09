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09:51, 9 апреля 2025Моя страна

В России появится первый «цифровой имам»

В Башкирии запустят первого в РФ цифрового имама, который расскажет о религии
Анастасия Алимпиева
Анастасия Алимпиева (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Артем Дергунов / Коммерсантъ

Первого в России «цифрового имама» запустят в Башкирии, рассказал в Telegram председатель башкирского Духовного управления мусульман (ДУМ) Айнур Биргалин.

С помощью него мусульмане смогут узнавать новости, время намазов, направление киблы и вносить пожертвования в онлайн-режиме, объяснил Биргалин. Он уточнил, что за две недели работы сервиса удалось собрать уже более 800 тысяч пожертвований в пользу благотворительного фонда.

Как уточнил советник муфтия Марсель Нурлиев в беседе с «РБК Уфа», сам «цифровой имам» полноценно появится в приложении примерно через два месяца. На данный момент специалисты занимаются его тестированием на корректность ответов, так как механизм работает на базе искусственного интеллекта, а корпус ответов имама формируется совместно с теологами и специалистами ДУМ.

Нурлиев отметил, что вскоре мусульманам откроется возможность задавать имаму связанные с вероучением вопросы, а также узнавать информацию об обрядах, этике и повседневной жизни верующего.

Ранее председатель ДУМ РФ муфтий Равиль Гайнутдин рассказал, что российские мусульмане молятся за военнослужащих, которые выполняют задачи в ходе спецоперации на Украине.

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