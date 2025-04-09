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06:50, 9 апреля 2025Россия

В России решили изменить систему платы за вывоз мусора

«Известия»: В российских регионах может измениться плата за вывоз мусора
Артём Верейкин (Ночной линейный редактор)

Фото: Komsomolskaya Pravda / Global Look Press

В российских регионах могут изменить систему расчета платы за вывоз мусора. Об этом сообщают «Известия».

Утверждается, что сейчас размер платы зависит от числа жильцов в квартире, однако правительство посоветовало властям регионов изменить систему и начать рассчитывать плату исходя из площади жилья.

«О проделанной работе регионы должны отчитаться до 29 апреля», — указано в материале. По данным издания, сейчас систему расчета платы по площади жилья применяют в 15 регионах РФ, среди которых есть Москва, Санкт-Петербург, Московская, Ленинградская, Владимирская и Амурская области.

Ранее Верховный суд обязал россиян оплачивать коммунальные платежи за детей. «В случае, если собственником жилого помещения (доли) является несовершеннолетний, то обязанность по оплате жилого помещения и коммунальных услуг несут его родители», — поясняется в определении суда.

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