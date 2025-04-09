В самолете с россиянами на борту возникли проблемы с навигацией во время полета

В летевшем из Москвы в Калининград самолете возникли проблемы с навигацией

В самолете российской авиакомпании возникли проблемы с навигацией во время полета. Об этом пишет Telegram-канал Aviaincident.

Нештатная ситуация произошла с летевшим из Москвы в Калининград Airbus A321 7 апреля. В процессе захода на посадку экипаж доложил об отказе сигнала спутниковой навигационной системы.

Несмотря на это, командир воздушного судна продолжил выполнение рейса. В результате борт благополучно приземлился в аэропорту Храброво, никто не пострадал.

Ранее следовавший в Якутск самолет российской авиакомпании S7 Airlines резко сменил курс и сел в другом месте. Инцидент произошел с направлявшимся из Москвы Airbus A320neo во вторник, 8 апреля. Экипаж доложил об ухудшении состояния одного из пассажиров.