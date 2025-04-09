Дэвис: При наступлении РФ с нескольких направлений украинский фронт обрушится

В случае начала наступления России с нескольких направлений украинский фронт просто обрушится, считает подполковник армии США в отставке Дэниел Дэвис. Он высказался об этом на YouTube.

«Каждый раз, когда украинцы начинают наступление, (...) они достигают минимальных результатов, а затем вынуждены отступать. (...) Сейчас у них минимальная территория под контролем в Курской области», — отметил эксперт.

По его словам, несмотря на бои в Курской области и попытки Вооруженных сил Украины (ВСУ) ослабить давление на фронт в Донбассе, шансов на успех у них нет. Сейчас наступило временное затишье перед бурей, полагает Дэвис.

Ранее Дэвис заявил, что Армия Россия дойдет до Киева, если Украина не признает свое поражение. По его мнению, российские войска «перемелют украинских боевиков так, что не останется ни одного человека, на которого можно было бы надеть военную форму», и в итоге зайдут в Киев.