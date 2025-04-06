Подполковник Дэвис: Армия России сможет дойти до Киева, если Украина не сдастся

Армия Россия дойдет до Киева, если Украина не признает свое поражение. Об этом заявил подполковник армии США в отставке Дэниел Дэвис на своем авторском YouTube-канале.

По его мнению, российские войска «перемелют украинских боевиков так, что не останется ни одного человека, на которого можно было бы надеть военную форму», и в итоге зайдут в Киев. Дэвис предположил, что Вооруженные силы России даже не встретят сопротивления.

Подполковник также подчеркнул, что конфликт будет продолжаться, пока власти Украины не признают единственный способ «двигаться вперед». «Это либо повиновение, либо капитуляция, либо урегулирование посредством переговоров на условиях Москвы», — считает военный.

Ранее Дэвис заявил, что президент Украины Владимир Зеленский не в состоянии принимать решения, необходимые для урегулирования конфликта. По его словам, украинский лидер сильно переоценивает собственные возможности.