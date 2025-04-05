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11:00, 5 апреля 2025Мир

В США признали неспособность Зеленского урегулировать конфликт на Украине

Подполковник Дэвис: Зеленский не в состоянии урегулировать конфликт на Украине
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Alina Smutko / Reuters

Украинский лидер Владимир Зеленский не в состоянии принимать решения, необходимые для урегулирования конфликта на Украине. Об этом на своем авторском YouTube-канале рассказал подполковник американской армии в отставке Дэниел Дэвис.

«Он не в состоянии принимать решения, необходимые для того, чтобы положить конец войне», — подчеркнул отставной военный., отмечая, что Зеленский сильно переоценивает собственные возможности.

Ранее министр финансов США Скотт Бессент в интервью журналисту Такеру Карлсону назвал Зеленского эстрадным артистом, которого окружают неидеальные советники.

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