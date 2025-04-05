Подполковник Дэвис: Зеленский не в состоянии урегулировать конфликт на Украине

Украинский лидер Владимир Зеленский не в состоянии принимать решения, необходимые для урегулирования конфликта на Украине. Об этом на своем авторском YouTube-канале рассказал подполковник американской армии в отставке Дэниел Дэвис.

«Он не в состоянии принимать решения, необходимые для того, чтобы положить конец войне», — подчеркнул отставной военный., отмечая, что Зеленский сильно переоценивает собственные возможности.

Ранее министр финансов США Скотт Бессент в интервью журналисту Такеру Карлсону назвал Зеленского эстрадным артистом, которого окружают неидеальные советники.