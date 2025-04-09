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14:27, 9 апреля 2025Экономика

В ЦБ заявили о намерениях свести к нулю схемы с низкими ставками по ипотеке

Набиуллина: ЦБ РФ намерен свести к нулю схемы с низкими ставками по ипотеке
Вячеслав Агапов

Фото: Дмитрий Ермаков / «Лента.ру»

Центральный Банк России намерен свести к нулю схемы с низкими ставками по ипотеке. Об этом заявила глава регулятора Эльвира Набиуллина, ее слова приводит ТАСС.

В России появилось больше схем с низкими ставками, которые выглядят привлекательно, но приводят к завышению стоимости квартиры. ЦБ РФ собирается бороться с такими механизмами, для чего был принят ипотечный стандарт. Если кредитные организации не будут соблюдать его, Центробанк станет обращаться в Госдуму, чтобы принимать жесткие меры в рамках закона, пообещала Набиуллина.

Выступая с годовым отчетом перед депутатами Госдумы, Набиуллина также предложила «перекрыть кислород черным кредиторам», к услугам которых, по ее словам, в случае ужесточения правил для МФО могут начать чаще прибегать россияне.

«Нужно разорвать цепочки микрозаймов, когда микрофинансовые организации (МФО) дают человеку заем, чтобы он просто заплатил за предыдущий», — заявила глава ЦБ. Чтобы предотвратить попадание россиян в долговую спираль, нужно придерживаться принципа «один дорогостоящий заем в одни руки», а также трехдневного периода охлаждения между займами и снижения переплаты до 100 процентов.

Также глава регулятора отметила, что Банк России будет подходить к снижению ключевой ставки осторожно, чтобы инфляция не подняла голову вновь. Ключевая ставка защищает устойчивость рубля через поддержание ценовой стабильности, поддерживает реальные доходы граждан и создает условия для сбалансированного экономического роста, пояснила она.

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