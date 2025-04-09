Набиуллина: Нужно разорвать цепочки микрокредитов, загоняющие в долговую спираль

В ходе выступления с годовым отчетом в Госдуме председатель Центробанка Эльвира Набиуллина озвучила предложения по предотвращению попадания россиян в долговую спираль. Об этом сообщает РИА Новости.

«Нужно разорвать цепочки микрозаймов, когда микрофинансовые организации (МФО) дают человеку заем, чтобы он просто заплатил за предыдущий», — отметила глава ЦБ, подчеркнув, для этого регулятор предлагает придерживаться принципа «один дорогостоящий заем в одни руки», а также трехдневного периода охлаждения между займами и снижения переплаты до 100 процентов.

Также Набиуллина призвала «перекрыть кислород черным кредиторам», к услугам которых, по ее словам, в случае ужесточения правил для МФО могут начать чаще прибегать россияне.

Ранее стало известно, что в прошлом году рекордные 6,4 миллиона россиян впервые пришли за микрозаймами. Что касается черных кредиторов, то, по данным недавнего опроса ВЦИОМ, к ним в отсутствии шансов на получение кредитов, обращались два процента граждан.