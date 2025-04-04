Названа доля занимавших у черных кредиторов россиян

ВЦИОМ: 2 % россиян пытались лично занимать деньги у организаций без лицензии ЦБ

В случае отказа или низких шансов на выдачу займа в банке или микрофинансовой организации (МФО) россияне предпочитают обращаться к нелегальным кредиторам. Об этом сообщает РБК со ссылкой на результаты исследования Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ).

Опрос проводился с 21 по 22 марта 2025 года. В нем приняли участие в общей сложности 2522 гражданина в возрасте от 18 лет. По итогам исследования выяснилось, что два процента респондентов когда-либо пытались лично занимать деньги у финансовых организаций без лицензии Центробанка (ЦБ). Речь идет о черных кредиторах.

При этом среди респондентов, оценивающих свои шансы получить заем в банках или МФО как низкие, доля получивших услугу у нелегалов достигла шести процентов, уточнили аналитики. На этом фоне авторы исследования пришли к выводу, что в настоящее время в России «толерантность к использованию нелегального кредитования» продолжает находиться на высоком уровне. Для клиентов подобных организаций подобное финансовое поведение несет значительные риски. Значительная их часть в итоге попадает в «замкнутый круг долговой зависимости». Все это в итоге приводит к формированию в стране кредитного рынка «для отверженных», заключили эксперты.

Пиковый период роста выдач кредитов россиянам пришелся на январь-октябрь 2023 года. Тогда, по данным ЦБ, совокупный объем займов населения увеличился на 6 триллионов и достиг уровня в 34,8 триллиона рублей. В результате показатель закредитованности россиян оказался рекордным как минимум с 2015 года.

Динамика начала постепенно замедлятся после ужесточения регулирования кредитного рынка со стороны Банка России. На этом фоне суммарный кредитный портфель граждан сократился в начале 2025 года на 390 миллиардов рублей. Снижение оказалось максимальным за последние десять лет. Однако, насколько устойчивым окажется этот тренд, говорить пока преждевременно, предупредила глава ЦБ Эльвира Набиуллина.