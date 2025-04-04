Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
10:48, 4 апреля 2025Экономика

Названа доля занимавших у черных кредиторов россиян

ВЦИОМ: 2 % россиян пытались лично занимать деньги у организаций без лицензии ЦБ
Анатолий Акулов (редактор)

Фото: Ольга Зиновская / Коммерсантъ

В случае отказа или низких шансов на выдачу займа в банке или микрофинансовой организации (МФО) россияне предпочитают обращаться к нелегальным кредиторам. Об этом сообщает РБК со ссылкой на результаты исследования Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ).

Опрос проводился с 21 по 22 марта 2025 года. В нем приняли участие в общей сложности 2522 гражданина в возрасте от 18 лет. По итогам исследования выяснилось, что два процента респондентов когда-либо пытались лично занимать деньги у финансовых организаций без лицензии Центробанка (ЦБ). Речь идет о черных кредиторах.

При этом среди респондентов, оценивающих свои шансы получить заем в банках или МФО как низкие, доля получивших услугу у нелегалов достигла шести процентов, уточнили аналитики. На этом фоне авторы исследования пришли к выводу, что в настоящее время в России «толерантность к использованию нелегального кредитования» продолжает находиться на высоком уровне. Для клиентов подобных организаций подобное финансовое поведение несет значительные риски. Значительная их часть в итоге попадает в «замкнутый круг долговой зависимости». Все это в итоге приводит к формированию в стране кредитного рынка «для отверженных», заключили эксперты.

Материалы по теме:
«Это просто безумие» Ключевая ставка может еще вырасти. Почему Банк России не остановится?
«Это просто безумие»Ключевая ставка может еще вырасти. Почему Банк России не остановится?
28 ноября 2024
Что происходит с российской экономикой? Главное из заявлений ЦБ
Что происходит с российской экономикой? Главное из заявлений ЦБ
21 марта 2025

Пиковый период роста выдач кредитов россиянам пришелся на январь-октябрь 2023 года. Тогда, по данным ЦБ, совокупный объем займов населения увеличился на 6 триллионов и достиг уровня в 34,8 триллиона рублей. В результате показатель закредитованности россиян оказался рекордным как минимум с 2015 года.

Динамика начала постепенно замедлятся после ужесточения регулирования кредитного рынка со стороны Банка России. На этом фоне суммарный кредитный портфель граждан сократился в начале 2025 года на 390 миллиардов рублей. Снижение оказалось максимальным за последние десять лет. Однако, насколько устойчивым окажется этот тренд, говорить пока преждевременно, предупредила глава ЦБ Эльвира Набиуллина.

Это интересно!
    Обсудить
    Последние новости

    ФСБ предотвратила теракт в общежитии курсантов военных вузов

    В Херсонской области раскрыли сроки принятия решения по восстановлению Каховской ГЭС

    Квартиру Михаила Ефремова шумоизолируют от журналистов

    Экономике России предсказали нулевой рост

    Российский снайпер рассказал о действенном против ВСУ трюке с веревкой

    Трамп назвал приговор Ле Пен охотой на ведьм

    В российском городе пропал 12-летний школьник

    Воздушный шар с россиянами упал в ОАЭ

    Российские школьники станцевали на могиле под трек «Я роняю Запад» и сняли это на видео

    Чиновник разбогател на 15 миллионов рублей благодаря годовалому племяннику

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
    Как это работает?
    Читайте
    Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
    Оценивайте
    Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
    Получайте бонусы
    Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

    Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

    Узнать больше