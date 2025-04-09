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14:54, 9 апреля 2025Наука и техника

В зону СВО поставят «Гермесы» для дронов

В зону СВО поставят телескопические мачты для антенн БПЛА «Гермес»
Даниил Иринин (Редактор отдела «Наука и техника»)

Фото: Антон Новодережкин / ТАСС

Несколько сотен телескопических мачт, предназначенных для размещения антенн беспилотных летательных аппаратов (БПЛА), ретрансляторов и другой аппаратуры, поставят в зону специальной военной операции (СВО). Изделия сделают работу расчетов дронов более удобной и безопасной, сообщил ТАСС официальный представитель конструкторского бюро (КБ) «Гермес» (входит в НПО «Кайсант»).

Он отметил, что алюминиевые мачты отличаются малым весом. Изделие длиной восемь метров можно поднять одной рукой, а сборка мачты занимает одну минуту. «В ближайшее время в зону СВО будет направлено свыше тысячи наших мачт, контракт на поставку заключен с Минобороны России», — сказал представитель КБ.

По его словам, в линейку изделий входят мачты длиной от 4 до 12 метров. Самая большая конструкция, которая весит 25 килограммов, может нести оборудование весом до 6,5 килограммов. На мачту длиной 4,5 метра можно закрепить 17 килограммов оборудования. Изделия оснащены механизмом раскладывания, поэтому развернуть мачту может один человек. Представитель КБ подчеркнул, что мачты пользуются большой популярностью у военнослужащих.

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В январе в КБ «Гермес» сообщили о поставке в зону спецоперации радиоуправляемой платформы «Муравей», которую можно использовать в качестве портативного аэродрома для взлета FPV-дронов.

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