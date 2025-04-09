Военный эксперт заявил о сильном отставании США от России в оборонной промышленности

Артамонов: Увеличение оборонного бюджета не приблизит США к уровню РФ

Военный эксперт, обозреватель, журналист Александр Артамонов в беседе с «Царьградом» порассуждал о том, что увеличение оборонного бюджета США не приведет к тому, что страна сможет хоть частично догнать Россию в оборонной промышленности. В частности, он указал на гиперзвуковое оружие, которое США пытаются создать уже долгое время.

«Зачем США увеличивать расходы на оборону? В первую очередь деньги нужны на проект развития гиперзвукового оружия. Вашингтон уже давно пытается создать и испытать подобный вид оружия, но пока не имеет никаких успехов на этом поприще», — пояснил он, почеркнув, что у Москвы в этом отношении дела обстоят гораздо лучше.

Специалист напомнил, что очередные испытания подобного оружия в прошлом году вновь закончились неудачей для американской стороны.

Кроме того, по его словам, США планируют создание боевого лазера и магнетрона, которые остаются дорогостоящими концептами. При этом Америке также необходимо обновить атомные подводные лодки, заменить «начинки» ракет и обновить комплексы Patriot. Так, указал Артамонов, только на полную замену подводных лодок уйдет очень много времени. Он предположил, что работы в данном направлении могут завершить лишь к 2050 году, так как последний раз их обновляли в 1982 году. При этом Россия эту работу уже проделала, введя в строй новые подлодки «Борей А» и «Ясень».

Говоря об обновлении «начинки» американских ракет, Артамонов отметил, что для этого нужен оружейный плутон, который США производить не могут из-за отсутствия соответствующего завода. Что касается дорогостоящей системы Patriot, то она уже показала себя на Украине как вполне хорошо уничтожаемую. Не показал эффективности и новый прототип ЗРК NASAMS, который придет на смену Patriot. Кроме того, на Украине себя не с лучшей стороны показал и танк Abrams, нуждающийся в обновлении. Сейчас машина зарекомендовала себя тяжелой и маломаневренной.

Главной идеей американского президента Дональда Трампа в развитии обороны Артамонов назвал проект «Стратегической оборонной инициативы» (СОИ), так как нынешний глава страны считает себя преемником политики экс-лидера США Рональда Рейгана, объявившего в свое время о начале проекта. При этом военный эксперт указал, что вряд ли у Трампа получится приблизиться к уровню Рейгана в этой сфере, так как на данный момент военные технологии в США находятся не на высоком уровне.

«Мы живем в эпоху гиперзвука. Именно России и ее союзников, до чего США еще шагать и шагать. Так что то, что я перечислил, потребует не триллиона долларов, а нескольких триллионов долларов. И все равно они это не реализуют по той простой причине, что больше США не у кого получить нужные для этого знания», — заключил Артамонов.

Ранее Трамп объявил, что его администрация подготовила рекордный оборонный бюджет общим объемом 1 триллион долларов. Данный бюджет, по его словам, станет «самым большим из всех, что когда-либо выделяли на армию».