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16:39, 9 апреля 2025Бывший СССР

Возможность Украины отказаться от НАТО оценили

«Страна.ua»: Киев может отказаться от курса в НАТО через Конституционный суд
Александр Курбатов (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Yves Herman / Reuters

Киев для перемирия с Москвой может отказаться от курса в НАТО, если Конституционный суд Украины признает незаконным внесение данного пункта в Конституцию страны. Об этом сообщает «Страна.ua» со ссылкой на источники в политических кругах.

Отмечается, что первым идею о признании неконституционными внесенных в 2019 году изменений основного закона страны высказал политтехнолог Петра Порошенко (внесен Росфинмониторингом в список лиц, причастных к экстремистской деятельности или терроризму) Виктор Уколов. По его словам, украинские власти уже сейчас готовят такой сценарий.

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При этом источники издания отметили, что на Банковой относятся к такому заявлению со скепсисом. Однако они называют описанную Уколовым схему реализуемой, если власти посчитают, что отказ от НАТО необходим для завершения конфликта и подписания мирного договора.

«Ценность заявления Уколова в том, что он напомнил всем о простом, хотя и подзабытом, способе изменения Конституции и любого закона без участия Рады — через Конституционный суд. Да, сейчас это выглядит малореальным. Но все меняется», — рассказал собеседник «Страны». Он подчеркнул, что убедить судей поддержать такое решение для Киева будет значительно проще, чем провести изменение Конституции через два чтения Верховной Рады, которые будут сопровождаться огромным политическим напряжением в обществе.

Ранее депутат Верховной Рады Роман Костенко заявил, что перемирие между Москвой и Киевом возможно уже в мае. Он добавил, что при этом даже полная остановка боевых действий не будет означать окончания конфликта.

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