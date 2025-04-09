Врачи зафиксировали уникальный случай разрыва яичка

Cureus: Впервые зафиксирован случай спонтанного разрыва яичка вследствие кашля

Мужчина из Теннесси поступил в больницу с болью и отеком в паху, которые начались внезапно во время сильного кашля. Врачи диагностировали редчайшее состояние — спонтанный разрыв яичка без внешней травмы. Орган пришлось удалить. Отчет о клиническом случае опубликован в журнале Cureus.

68-летний пациент рассказал, что боль появилась резко, за три часа до госпитализации, после продолжительного приступа кашля. Ранее он не обращался за медицинской помощью, несмотря на одышку и отеки, нарастающие в течение нескольких месяцев. У мужчины были проблемы с сердцем в анамнезе, а также долгий стаж курения.

Осмотр показал массивный отек и синяки в области мошонки и паха, быстро нарастающие. КТ выявила большую гематому и признаки продолжающегося кровотечения. Во время операции урологи обнаружили разрыв яичка. Кровотечение остановили, но само яичко спасти не удалось — его ампутировали из-за необратимого повреждения.

Дополнительные обследования выявили у пациента сердечную недостаточность, перенесенный инфаркт и аневризму брюшной аорты. Ее также успешно прооперировали во время госпитализации. Мужчина провел четыре дня в реанимации и еще неделю в стационаре, после чего был выписан.

Врачи подчеркивают: случай уникален. Спонтанный разрыв яичка без травмы или опухоли ранее не описывался в медицинской литературе. Предположительно, причиной стала резкая перегрузка на фоне тяжелого состояния сердечно-сосудистой системы.