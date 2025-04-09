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16:46, 9 апреля 2025Силовые структуры

Задержание призывавшего совершать теракты в отношении россиян мужчины попало на видео

В Иваново задержали подозреваемого в пропаганде терроризма
Екатерина Кашурникова
Екатерина Кашурникова (Редактор отдела «Силовые структуры»)

В Иваново задержали подозреваемого в пропаганде терроризма. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе Росгвардии, предоставив видео.

На кадрах силовики хватают фигуранта во дворе около дома и кладут лицом в пол. На него надевают наручники и отводят в служебное авто, чтобы отвезти на допрос.

По данным ведомства, мужчина публиковал в социальной сети призывы к совершению терактов в отношении россиян. Его уже арестовали. Подозреваемому грозит до семи лет колонии.

Ранее стало известно, что в Новгородской области суд приговорил к семи годам лишения свободы местного жителя, планировавшего уехать на Украину и принять участие в боевых действиях против Вооруженных сил России (ВС РФ).

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