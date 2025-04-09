Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
13:23, 9 апреля 2025МирЭксклюзив

Захарова объяснила роль России в переговорах по Ирану

Захарова: Россия готова оказывать содействие в разрешении ситуации вокруг Ирана
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Shatokhina Natalia / Globallookpress.com

Россия готова оказывать содействие для разрешения ситуации вокруг Ирана. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова, отвечая на вопрос корреспондента «Ленты.ру».

«Мы неоднократно отмечали готовность Москвы оказывать должное содействие для разрешения ситуации [вокруг Ирана], которая требует снижения напряженности», — сказала она в ходе брифинга.

Захарова добавила, что Россия приветствует любые контакты, которые могут привести к деэскалации вокруг Ирана.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал естественной реакцию Ирана в ответ на враждебную риторику со стороны США. Так он прокомментировал решение исламской республики привести Вооруженные силы в состояние повышенной боевой готовности.

    Обсудить
    Последние новости

    В России заявили о пропаже целой бригады ВСУ в белгородском приграничье. Она шла на смену истощенным силам

    ВСУ атаковали обеспечивающую «Турецкий поток» энергией компрессорную станцию в России

    Женщина сделала пластическую операцию и ушла от нелюбимого мужа

    Минобороны заявило о попытке удара ВСУ по газораспределительной станции на Кубани

    Хинштейн раскрыл масштаб разрушений в одном районе Курской области после вторжения ВСУ

    Обломки беспилотников нашли в четырех районах Краснодарского края

    ВСУ атаковали энергообъект на предприятии в российском регионе

    В России подготовили проект условия возвращения иностранных компаний

    Нефть сорта Brent подешевела до очередного минимума

    Россиянка нашла гвоздь в пасхальном куличе из «Магнита»

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
    Как это работает?
    Читайте
    Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
    Оценивайте
    Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
    Получайте бонусы
    Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

    Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

    Узнать больше