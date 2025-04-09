Захарова объяснила роль России в переговорах по Ирану

Захарова: Россия готова оказывать содействие в разрешении ситуации вокруг Ирана

Россия готова оказывать содействие для разрешения ситуации вокруг Ирана. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова, отвечая на вопрос корреспондента «Ленты.ру».

«Мы неоднократно отмечали готовность Москвы оказывать должное содействие для разрешения ситуации [вокруг Ирана], которая требует снижения напряженности», — сказала она в ходе брифинга.

Захарова добавила, что Россия приветствует любые контакты, которые могут привести к деэскалации вокруг Ирана.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал естественной реакцию Ирана в ответ на враждебную риторику со стороны США. Так он прокомментировал решение исламской республики привести Вооруженные силы в состояние повышенной боевой готовности.