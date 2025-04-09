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10:53, 9 апреля 2025Мир

Захарова подтвердила дату и место переговоров России и США

Захарова: Переговоры России и США состоятся 10 апреля в Стамбуле
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Shatokhina Natalia / News.ru / Globallookpress.com

Переговоры России и США о работе дипмиссий двух государств состоятся 10 апреля в Стамбуле. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова, сообщает корреспондент «Ленты.ру».

«Как это было заявлено и ранее, подтверждаю: они [переговоры] состоятся завтра. Это будет второй раунд консультаций», — сказала она.

По словам представителя российского внешнеполитического ведомства, место проведения, экспертный формат и состав участников встречи остаются неизменными. Она подчеркнула, что встреча пройдет в Стамбуле, российскую делегацию представит посол России в США Александр Дарчиев, американскую — заместитель помощника госсекретаря по делам Европы и Евразии Соната Коултер.

Ранее стало известно, что второй раунд консультаций России и США пройдет в генконсульстве РФ в Стамбуле.

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