Захарова подтвердила дату и место переговоров России и США

Захарова: Переговоры России и США состоятся 10 апреля в Стамбуле

Переговоры России и США о работе дипмиссий двух государств состоятся 10 апреля в Стамбуле. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова, сообщает корреспондент «Ленты.ру».

«Как это было заявлено и ранее, подтверждаю: они [переговоры] состоятся завтра. Это будет второй раунд консультаций», — сказала она.

По словам представителя российского внешнеполитического ведомства, место проведения, экспертный формат и состав участников встречи остаются неизменными. Она подчеркнула, что встреча пройдет в Стамбуле, российскую делегацию представит посол России в США Александр Дарчиев, американскую — заместитель помощника госсекретаря по делам Европы и Евразии Соната Коултер.

Ранее стало известно, что второй раунд консультаций России и США пройдет в генконсульстве РФ в Стамбуле.