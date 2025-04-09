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11:20, 9 апреля 2025Бывший СССР

Захарова прокомментировала удар ВС России по Кривому Рогу

Захарова: Разрушения в Кривом Роге являются результатом работы систем ПВО ВСУ
Валентин Карант (редактор отдела БСССР)
СюжетРакетные удары по Украине:

Фото: Petrov Sergey / news.ru / Globallookpress.com

Разрушения в Кривом Роге от удара Вооруженных сил России по месту проведения совещания офицеров Вооруженных сил Украины (ВСУ) являются результатом непрофессиональной работы украинских ПВО. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова, передает корреспондент «Ленты.ру».

По ее словам, разрушения стали результатом того, что ВСУ размещают системы противовоздушной обороны вблизи жилых домов и применяют их непрофессионально.

«Конечно, высшей степени циничной, лживой была реакция [президента Украины Владимира] Зеленского на нанесенный 4 апреля российскими Вооруженными силами высокогорный удар (...) по месту проведения совещания командиров соединений ВСУ с участием западных инструкторов», — добавила дипломат.

Ранее военный эксперт Василий Дандыкин заявил, что при ударе по Кривому Рогу были ликвидированы старшие офицеры НАТО. Он усомнился, что простых наемников вряд ли бы пригласили на такую встречу.

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