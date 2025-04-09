Захарова высказалась об отношении США и Великобритании к нацизму

Захарова показала отношение США и Британии к нацизму плакатом 1948 года

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова высказалась об отношении США и Британии к нацизму. Об этом она написала в Telegram-канале.

В своем посте она опубликовала плакат 1948 года российского карикатуриста Бориса Ефимова. На плакате с заголовком «Денацификация по англо-американски» изображены американские и британские военнослужащие, изучающие вскрытую черепную коробку человека в нацистской форме. «Форму мы ему выдадим другую, а по содержанию он нам вполне подходит», — говорится в подписи к рисунку.

«С 1948 года мало что изменилось», — прокомментировала Захарова.

Ранее Мария Захарова напомнила о сотрудничестве британских элит с нацистами. «Взаимные симпатии правящих кругов в Берлине и Лондоне сыграли роль спускового крючка Второй мировой войны», — указала она.