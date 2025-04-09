Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
22:10, 9 апреля 2025Бывший СССР

Зеленский заявил о готовности Киева купить у США большой пакет оружия

Зеленский: Украина готова купить у США большой пакет оружия
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)
Владимир Зеленский

Владимир Зеленский. Фото: Alina Smutko / Reuters

Украина готова купить у Соединенных Штатов большой пакет оружия. Об этом заявил украинский лидер Владимир Зеленский, пишет «Страна.ua».

«Мы не просили будущий пакет бесплатно. Мы на это рассчитываем даже как гарантию безопасности. Как связать наше соглашение с гарантией безопасности? Очень просто. Дайте нам пакет, мы за него заплатим», — уточнил он.

Киев будет считать именно этот пакет, в который входит «и ПВО, и другие соответствующие инструменты, которые нам очень нужны», гарантией безопасности.

Ранее член Палаты представителей Конгресса США от республиканцев Френч Хилл заявил, что спикер Майк Джонсон рассмотрит вопрос об инициировании билля о помощи Киеву после 19 апреля. По словам Хилла, Украина остается приоритетом, как и поддержка Израиля и Тайваня.

Однако до этого профессор Чикагского университета Джон Миршаймер рассказал, что глава Белого дома Дональд Трамп не собирается выделять Украине оружие и другую военную помощь, рассчитывая использовать этот вопрос в качестве рычага давления на Киев.

    Обсудить
    Последние новости

    Трамп поднял импортные пошлины для Китая до 125 процентов

    Трамп назвал Китай самым большим нарушителем в истории

    ВС России взяли под контроль населенный пункт в Сумской области

    Футболист получил черепно-мозговую травму после избиения в бане

    Трамп рассказал о желании Китая заключить сделку с США

    В ВТО предупредили о последствиях разделения мировой экономики на два блока

    Украинский прокурор-уклонист устроился работать в военкомат

    «Самая сексуальная в мире хоккеистка» попыталась избавиться от бикини на фотосессии

    В США заявили о срыве сделки по TikTok

    Зеленский заявил о готовности Киева купить у США большой пакет оружия

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
    Как это работает?
    Читайте
    Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
    Оценивайте
    Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
    Получайте бонусы
    Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

    Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

    Узнать больше