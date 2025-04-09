Зеленский заявил о готовности Киева купить у США большой пакет оружия

Зеленский: Украина готова купить у США большой пакет оружия

Украина готова купить у Соединенных Штатов большой пакет оружия. Об этом заявил украинский лидер Владимир Зеленский, пишет «Страна.ua».

«Мы не просили будущий пакет бесплатно. Мы на это рассчитываем даже как гарантию безопасности. Как связать наше соглашение с гарантией безопасности? Очень просто. Дайте нам пакет, мы за него заплатим», — уточнил он.

Киев будет считать именно этот пакет, в который входит «и ПВО, и другие соответствующие инструменты, которые нам очень нужны», гарантией безопасности.

Ранее член Палаты представителей Конгресса США от республиканцев Френч Хилл заявил, что спикер Майк Джонсон рассмотрит вопрос об инициировании билля о помощи Киеву после 19 апреля. По словам Хилла, Украина остается приоритетом, как и поддержка Израиля и Тайваня.

Однако до этого профессор Чикагского университета Джон Миршаймер рассказал, что глава Белого дома Дональд Трамп не собирается выделять Украине оружие и другую военную помощь, рассчитывая использовать этот вопрос в качестве рычага давления на Киев.