36-летняя женщина родила здоровую дочь после пересадки матки

Daily Mail: 36-летняя британка родила здоровую дочь после пересадки матки сестры

В Великобритании 36-летняя Грейс Дэвидсон стала первой в стране женщиной, родившей дочь после пересадки матки. Ее историю опубликовало Daily Mail.

Дэвидсон рассказала, что из-за редкого врожденного порока развития — синдрома Майера — Рокитанского — Кустера — Хаузера — родилась без матки. Шанс на материнство ей подарила старшая сестра Эми Перди. 40-летняя женщина, у которой уже было двое детей, в 2023 году решила отдать ей свою матку.

Спустя два года после сложнейшей 17-часовой операции по трансплантации донорского органа и последовавшей за ней реабилитации Дэвидсон забеременела. Врачи опасались, что у нее может открыться кровотечение, но, к их удивлению, беременность протекала легко. Спустя девять месяцев с помощью кесарева сечения британка родила совершенно здоровую дочь, которую назвала в честь сестры. «Это был, без сомнения, лучший день в жизни. Он был полон радости, счастья и слез. Я так долго мечтала стать матерью», — рассказала она.

Врачи считают эту операцию прорывом в медицине, который потенциально может принести пользу тысячам женщин с синдромом Майера — Рокитанского — Кустера — Хаузера, а также женщинам, которым требуется удаление матки из-за эндометриоза или рака.

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