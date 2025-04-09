Женщина забеременела обманом и раскрыла реакцию партнера

Секс-коуч Лаура Коллинз дала совет женщине, которая забеременела обманным путем и не нашла понимания со стороны партнера. Ее письмо и ответ специалистки опубликовало издание Metro.

Автор письма рассказала, что ей уже 33 года, поэтому она считает, что готова к замужеству и материнству, но ее бойфренд не горит желанием связывать себя обязательствами. Устав ждать, она тайком перестала принимать противозачаточные таблетки. Сейчас женщина находится на 10 неделе беременности, но партнер не разделяет ее радости.

«По сути, он посоветовал мне избавиться от ребенка, так как, по его словам, он не готов к таким обязательствам. Я предполагаю, что он имеет в виду, что не сможет веселиться все выходные со своими друзьями или весь отпуск играть в гольф, как сейчас», — пожаловалась женщина. Она добавила, что не хочет прерывать беременность, но сделает это, если мужчина не перестанет быть таким холодным и бесчувственным, как сейчас.

В ответ Коллинз заявила, что, по ее мнению, автор письма должна была быть готова к подобной реакции партнера, так как решение о детях должно быть обоюдным, а отказываться от контрацепции без его согласия было нечестно. Она также посоветовала женщине оценить, готова ли она к роли матери-одиночки, и не рассчитывать на то, что мужчина станет вовлеченным отцом и хорошим мужем. «Пожалуйста, не надейтесь, что он изменится. Теоретически это возможно, но, судя по его реакции, это маловероятно. Тем не менее, если вы уверены, что хотите оставить ребенка, он будет нести финансовую ответственность за его содержание», — отметила специалистка.

Ранее Коллинз дала совет 50-летней замужней женщине, переспавшей с молодым коллегой. Женщина призналась, что после с секса с молодым мужчиной разочаровалась в муже.