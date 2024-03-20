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07:00, 20 марта 2024Забота о себе

50-летняя женщина переспала с молодым коллегой и разочаровалась в муже

Фото: Adam Winger / Unsplash

С‌екс-коуч Лаура Коллинз дала совет 50-летней замужней женщине, переспавшей с молодым коллегой и разочаровавшейся после этого в супруге. Колонку Коллинз опубликовало издание Metro.

По словам автора письма, она работает в столовой большой финансовой компании, где много молодых мужчин. Один из них перед увольнением пригласил всех сотрудников в бар и неожиданно начал проявлять к ней знаки внимания. «Я почувствовала, будто мне снова 20, и другие женщины подначивали меня закрутить с ним роман, хотя знают, что я 30 лет замужем. В итоге мы оказались в его квартире, и так хорошо мне не было много лет», — написала женщина. Сейчас она расстроена — муж кажется ей старым и скучным, а из-за молодого человека, которого она больше никогда не увидит, она чувствует себя опустошенной.

В ответ Лаура согласилась, что внимание молодых мужчин может льстить, однако предостерегла женщину от поспешных решений. «Теперь вы знаете, что вам все еще нужен хороший секс, и, может, вспомните о своих потребностях. Многие изменяют, потому что не получают своего дома, другие оставляют партнеров в поисках лучшей доли. Оба этих варианта могут окончиться печально для вас или мужа. Прежде чем решиться на них, постарайтесь снова разжечь огонь, пылавший между вами — может, и он хочет дикого и необузданного секса», — сказала коуч.

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Ранее Коллинз дала совет женщине, имитирующей оргазм со своим партнером уже три года подряд. По словам читательницы, мужчина не догадывается об обмане, и ему было бы больно услышать правду.

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      Александра Лисица
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