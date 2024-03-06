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02:05, 6 марта 2024Забота о себе

Имитирующей оргазм с партнером три года подряд женщине дали совет

Фото: charlesdeluvio / Unsplash

С‌екс-коуч Лаура Коллинз дала совет женщине, имитирующей оргазм со своим партнером уже три года подряд. Колонку Коллинз опубликовало издание Metro.

По словам читательницы, мужчина не догадывается об обмане, и ему было бы больно услышать правду. Она хотела бы перестать притворяться, но выйти из этого круга уже не может. Кроме того, признает женщина, ее бойфренд не большой экспериментатор в постели. «Мы редко занимаемся сексом не в миссионерской позе, никаких спонтанности и восторга. Всегда в кровати, всегда скучно и предсказуемо. Иногда он пыхтит полчаса, и я не могу дождаться, когда он достигнет оргазма», — призналась женщина, добавив, что испытывает кульминацию только при мастурбации. В остальном партнер ее устраивает, но женщина грустит, думая, что ей так придется провести всю жизнь.

По словам Коллинз, не стоит ждать от партнера действий, приводящих к оргазму, лежа при этом, «как мешок картошки». «Возьмите ответственность за ваш сексуальный отклик и расскажите ему, что вас заводит, а что нет. Вы симулировали все это время. Теперь он уверен, что все прекрасно. Вы точно знаете, что доводит вас до оргазма — поделитесь же с ним этим знанием, проблема точно связана с секретом», — написала секс-коуч. Она порекомендовала также инициировать что-то новое в постели самой, например, попробовать соблазнить партнера вне спальни.

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Ранее врач Леонид Доронин заявил, что недавние исследования раскрыли, как оргазмы положительно влияют на работу мозга. Медик со ссылкой на последние исследования, проведенные специалистами Техасского университета в Остине, сообщил, что оргазмы оказывают сильное положительное влияние на разные области мозга.

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      Александра Лисица
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