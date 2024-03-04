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07:08, 4 марта 2024Забота о себе

Неожиданное влияние оргазмов на мозг раскрыли

Фото: Unsplash

Врач Леонид Доронин заявил, что недавние исследования раскрыли, как оргазмы положительно влияют на работу мозга. О неожиданном полезном свойстве сексуальной разрядки он рассказал в своем Telegram-канале.

Доронин со ссылкой на последние исследования, проведенные специалистами Техасского университета в Остине, сообщил, что оргазмы оказывают сильное положительное влияние на разные области мозга. Это их полезное свойство, по словам врача, ученые обнаружили, изучая мозговую активность во время и после оргазма у желтобрюхих полевок — редких млекопитающих, способных поддерживать долгосрочные моногамные отношения.

У мышей наблюдалась взрывная мозговая активность во время и после сексуальной разрядки в участках мозга, ответственных за спаривание, а также за формирование и поддерживание долгосрочной связи между партнерами.

Доронин отметил, что исследователи предположили, что полученные данные могут быть использованы для лучшего понимания формирования близких отношений у людей.

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Ранее секс-коуч Анна Ричардс подсказала несколько действенных способов, с помощью которых мужчины смогут довести партнершу до умопомрачительного оргазма. Ричардс отметила, что менее 25 процентов женщин могут достичь оргазма во время секса с проникновением. В связи с этим она посоветовала мужчинам освоить различные техники стимуляции клитора и при необходимости использовать секс-игрушки.

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      Александра Лисица
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