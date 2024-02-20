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07:07, 20 февраля 2024Забота о себе

Мужчинам подсказали способы довести партнершу до умопомрачительного оргазма

Фото: Unsplash

Секс-коуч Анна Ричардс подсказала несколько действенных способов, с помощью которых мужчины смогут довести партнершу до умопомрачительного оргазма. Ее рекомендации опубликовало издание Daily Stars.

Ричардс отметила, что менее 25 процентов женщин могут достичь оргазма во время секса с проникновением. В связи с этим она посоветовала мужчинам освоить различные техники стимуляции клитора и при необходимости использовать секс-игрушки. «Они усиливают сексуальный опыт, а также доставляют удовольствие и улучшают самочувствие за счет специальной, более частой и последовательной стимуляции», — объяснила коуч.

Также Ричардс обратила внимание на то, что на качество оргазма всегда влияет прелюдия. По специалистки словам, многие ошибочно полагают, что ее можно пропустить, однако это убеждение ограничивает обоих партнеров в возможности получить удовольствие от процесса близости. Ричардс заверила, что большинство сильных сексуальных переживаний не связано с процессом проникновения.

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Коуч также посоветовала мужчинам начинать прелюдию за пределами спальни. По ее словам, чувственные прикосновения к неочевидным эрогенным зонам, например, к шее, ушам или волосам, а также поцелуи и объятия помогут обоим партнерам сильнее возбудиться. «Ожидание близости и понимание того, насколько вы оба возбуждены, разожгут в вас сильную страсть. Знать, что нравится и чего хочется партнеру, умопомрачительно сексуально», — отметила Ричардс.

В заключение она добавила, что разнообразить секс можно также при помощи сенсорных игр, например, с использованием повязки на глазах — они позволят партнерам лучше исследовать тела друг друга, открыть новые грани удовольствия и, как следствие, усилить оргазм.

Ранее секс-эксперт Джиджи Фонг дала необычный совет девушке, которая пожаловалась на болезненный секс. Фонг посоветовала вести дневник ощущений и записывать туда каждый симптом неприятной интимной близости.

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      Наталья Обрядина
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