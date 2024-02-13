Жалующейся на болезненный секс девушке дали необычный совет

От болезненных ощущений во время полового контакта хотя бы раз в жизни страдали 75 процентов женщин, рассказала секс-эксперт Джиджи Фонг. Необычный совет жалующимся на неприятные ощущения при сексе девушкам она дала в колонке для издания Hypebae.

По словам обратившейся к Фонг 23-летней девушки, она недавно впервые занялась сексом, и опыт ее разочаровал. Невыносимые болезненные ощущения сохранились и со следующим партнером. Несмотря на это, она хочет интимной близости. «Мне может понравиться человек, но потом я вспоминаю, как может быть неприятно, и волосы встают дыбом. Боюсь, у меня не будет отношений, в которых я буду наслаждаться сексом и не буду ненавидеть партнера за принуждение», — написала она.

В ответ Фонг порекомендовала девушке увеличить продолжительность прелюдии и использовать больше смазки перед проникновением. Кроме того, ей стоит обратиться к сексологу, но предварительно — начать вести дневник ощущений, чтобы рассказать врачу о своих жалобах подробно. «Записывайте каждый симптом неприятного секса. Описывайте, какая прелюдия предшествовала пенетрации, оральный секс или фингеринг, в какие моменты выделялась смазка, а вы расслаблялись. Уровень боли оценивайте от одного до десяти», — написала коуч. По ее мнению, эта информация поможет специалисту разобраться в симптомах и их причинах проблемы.

Ранее Джиджи Фонг дала совет взрослым девственницам. Она обратила внимание на то, что первый секс в этом случае может и, скорее всего, будет неловким.