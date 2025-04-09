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01:27, 9 апреля 2025Россия

Жители еще двух регионов России сообщили о взрывах

Shot: Серия взрывов прогремела над Саратовской областью и Краснодарским краем
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Jason Lee / Reuters

Взрывы прогремели еще в двух регионах России — Саратовской области и Краснодарском крае. Об этом пишет Telegram-канал Shot.

Очевидцы рассказали, что прозвучало по меньшей мере пять взрывов в районе проспекта Химиков в Энгельсе. В небе над городом были видны вспышки. Перед этим раздался звук, похожий на пролет беспилотника. Предварительно, система ПВО сбила воздушные цели.

Официальные данные о пострадавших и разрушениях отсутствуют. Местные власти предупреждали, что в регионе объявлена опасность атаки дронов.

О взрывах также сообщили жители Краснодарского края. По их словам, они были слышны в пригороде Славянска-на-Кубани, городе Крымск и станице Раевская. Подробности произошедшего не уточняются.

Ранее серия взрывов произошла в Таганроге. Сообщалось, что город подвергся атаке беспилотников, они летели в сторону порта. До этого взрывы раздались в небе над Каменском-Шахтинским в Ростовской области.

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