Жительница Курской области рассказала о вывозивших из дома батареи бойцах ВСУ

Бойцы ВСУ в селе Гуево Курской области вывозили из дома батареи

Бойцы Вооруженных сил Украины (ВСУ) вывозили из дома в селе Гуево Курской области даже батареи. Об этом рассказала супружеская пара, эвакуированная из приграничья. Их слова приводит военкор Александр Коц в Telegram-канале.

Супруги уточнили, что украинские военные снимали батареи в доме на Заводской улице, где уже никто не жил. Также бойцы ВСУ забирали из домов кастрюли и мебель.

«Сначала они нам сделали комендантский час. С десяти и до пяти вечера мы могли передвигаться. Воды там принести... Потом сделали [коммендантский час] с десяти до трех», — рассказала женщина.

Сначала супружеская пара жила в подвале собственного дома — после того, как напротив него бойцы ВСУ выставили миномет, мужу с женой пришлось перебраться в подвал церкви. Туда же перевезли и стариков, которым наказали не покидать свои дома.

Россия вернула населенный пункт Гуево в Курской области под свой контроль во вторник, 8 апреля. Как сообщали в Минобороны, село освободили бойцы группировки войск «Север». В сети также опубликовали кадры из освобожденного Гуево.