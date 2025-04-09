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10:20, 9 апреля 2025Ценности

Звезда «Золушки» похвасталась фигурой в бикини

Американская актриса Камила Кабельо похвасталась фигурой в черном бикини
Карина Черных
Карина Черных (Редактор отдела «Ценности»)

Фото: @camila_cabello

Американская певица и актриса Камила Кабельо похвасталась фигурой в бикини. Соответствующая публикация появилась на ее странице в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

27-летняя звезда фильма «Золушка» предстала перед камерой в черном раздельном купальнике, состоящем из плавок и бюстгальтера с оборками. При этом знаменитость продемонстрировала тело. Вдобавок она распустила темные волосы и нанесла макияж в нейтральных тонах с графичными стрелками.

В феврале звезда «Золушки» посетила премию BAFTA в откровенном платье без бюстгальтера. Свой наряд она дополнила открытой обувью с ремешками до колена.

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