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20:43, 17 февраля 2025Ценности

Звезда «Золушки» посетила премию BAFTA в откровенном платье без бюстгальтера

Карина Черных
Карина Черных (Редактор отдела «Ценности»)

Фото: Kate Green / Getty Images

Американская певица и актриса Камила Кабельо посетила премию BAFTA в откровенном платье. Соответствующие кадры публикует Daily Mail.

27-летняя звезда фильма «Золушка» вышла в свет в мини-платье с корсетным и прозрачным верхом и ​​юбкой с оборками. При этом знаменитость отказалась от бюстгальтера. Свой наряд она дополнила открытой обувью с ремешками до колена. Образ Кабельо завершили многочисленные ожерелья с подвесками.

В ноябре 2024 года звезда «Золушки» без штанов снялась в рекламе. Американская певица Камила Кабельо презентовала бело-серые кроссовки на массивной подошве, созданные совместно с японским брендом Grounds.

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