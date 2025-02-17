Звезда «Золушки» посетила премию BAFTA в откровенном платье без бюстгальтера

Американская певица и актриса Камила Кабельо посетила премию BAFTA в откровенном платье. Соответствующие кадры публикует Daily Mail.

27-летняя звезда фильма «Золушка» вышла в свет в мини-платье с корсетным и прозрачным верхом и ​​юбкой с оборками. При этом знаменитость отказалась от бюстгальтера. Свой наряд она дополнила открытой обувью с ремешками до колена. Образ Кабельо завершили многочисленные ожерелья с подвесками.

В ноябре 2024 года звезда «Золушки» без штанов снялась в рекламе. Американская певица Камила Кабельо презентовала бело-серые кроссовки на массивной подошве, созданные совместно с японским брендом Grounds.