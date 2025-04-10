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08:30, 10 апреля 2025Забота о себе

44-летняя девственница в первую брачную ночь узнала о наличии исключающего секс диагноза

Екатерина Улитина
Екатерина Улитина (Редактор отдела «Забота о себе»)

Фото: yanalya / freepik

Жительница Великобритании Сара Джонс-Грин хранила девственность до свадьбы, но в первую брачную ночь обнаружила, что физически не может заниматься сексом из-за редкого диагноза. Историю 44-летней девственницы опубликовало издание Daily Mail.

Джонс-Грин рассказала, что сначала не имела ни малейшего понятия, почему в первую ночь после свадьбы у нее так и не получилось заняться любовью с мужем. Она вспоминает, что при малейшей попытке проникновения чувствовала сильную боль, которую было невозможно терпеть.

Чтобы понять причину происходящего, женщина записалась на прием к терапевту. «Сначала врач думала, что моя проблема носит психологический характер, так как я долго не занимаясь сексом и слишком нервничала. Из-за этого мышцы влагалища напрягались. Однако я сказала, что искренне хочу отдать свою девственность мужу, и настаивала, что проблемы были физическими», — рассказала Джонс Грин. Проведенное обследование подтвердило ее правоту. Оказалось, что ее девственная плева имела более прочную фактуру и полностью закрывала вход во влагалище.

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По словам Джонс Грин, ее диагноз называется «неперфорированная девственная плева». Он встречается очень редко — примерно у одной пациентки из двух тысяч. Хотя заметить его довольно легко, женщина утверждает, что не знала о его наличии, так как никогда не занималась сексом и не пользовалась тампонами. Сейчас она ждет операцию, после которой сможет вести активную половую жизнь.

Ранее уролог и сексолог Екатерина Макарова раскрыла способ сохранить сексуальную активность в пожилом возрасте. По ее словам, для сохранения полового влечения не нужно пренебрегать общими профилактическими мерами: женщины должны регулярно посещать гинеколога, а мужчины — уролога

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