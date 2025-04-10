15 лет назад под Смоленском разбился самолет президента Польши. Как пьяный генерал сгубил 96 человек и почему в этом винят Россию?

15 лет назад под Смоленском разбился самолет президента Польши Леха Качиньского

15 лет назад, 10 апреля 2010 года, под Смоленском разбился борт №1 Республики Польша — авиакатастрофа унесла жизни 96 человек, в том числе польского президента Леха Качиньского и его супруги Марии, а также 88 высокопоставленных чиновников Польши. В России расследование давно завершено, а уголовное дело прекращено в связи с уходом из жизни лиц, подлежащих привлечению к уголовной ответственности, — экипажа самолета и главкома ВВС Польши Анджея Бласика, который настоятельно требовал от экипажа не уходить ни на второй круг, ни на запасной аэродром. Однако в Польше до сих пор считают, что та катастрофа стала следствием злого умысла, и обвиняют российскую сторону в сокрытии истинных причин трагедии — вплоть до подмены тел погибших. Историю расследования одной из самых громких авиакатастроф в истории современной России вспомнил корреспондент «Ленты.ру» Игорь Надеждин.

Польский борт №1 разбился под Смоленском в апреле 2010 года

Самолет Ту-154М 36-го авиатранспортного полка ВВС Республики Польша разбился в 10:41 по московскому времени (06:41 по Гринвичу) при подлете к аэропорту Смоленск Северный 10 апреля 2010 года. Как установят Межгосударственный авиационный комитет (МАК) и следователи тогда еще Следственного комитета при Прокуратуре РФ, причиной катастрофы стали действия экипажа.

Под давлением главкома ВВС Польши Анджея Бласика пилоты заходили на посадку в явно плохих погодных условиях, требовавших ухода на запасной аэродром (в том случае — в Москву). В итоге, выйдя из облаков с очень высокой вертикальной скоростью (за 13 секунд борт снизился на 90 метров), экипаж начал маневр захода на второй круг, но не успел.

На удалении 698 метров от торца взлетно-посадочной полосы борт №1 левым крылом столкнулся с березой, потерял треть крыла, после чего перевернулся через левое крыло и в перевернутом положении столкнулся с землей — примечательно, что пожара на месте катастрофы не возникло.

Она стала летальной для 96 человек, находившихся на борту, в том числе польского президента Леха Качиньского и его супруги Марии, а также 88 высокопоставленных чиновников Польши. Кроме того, крушение унесло жизни командующих сухопутными, военно-воздушными, военно-морскими силами и силами специальных операций.

Президент Польши Лех Качиньский. 2009 год Фото: Mindaugas Kulbis / AP

Среди погибших также оказались руководитель Бюро национальной безопасности, оперативный командующий Войска Польского, заместители министров иностранных дел и культуры, два вице-спикера и 12 депутатов сейма, вице-спикер сената и два сенатора, высшее архиерейство и дюжина общественных деятелей.

Россия признала виновником катастрофы экипаж

Как установила комиссия МАК и российские следователи, в момент столкновения с землей в кабине экипажа находился Главнокомандующий ВВС Польши Анджей Бласик, который (по документам) был пассажиром и при заходе на посадку был обязан сидеть в своем кресле, пристегнутый ремнем безопасности.

Анджей Бласик Фото: Wikimedia

Между тем травмы генерала однозначно свидетельствовали, что Бласик стоял за креслами пилотов (это категорически недопустимо), а расшифровка записей показала, что главком ВВС требовал от пилотов посадки с первого захода. Причем в его крови обнаружили алкоголь — 0,6 промилле, что соответствует легкой степени опьянения. Все эти нарушения, независимо от других факторов, демонстрировали уровень дисциплины в высшем руководстве ВВС и выставляли республику в неприглядном свете — особенно с учетом того, что повторялись неоднократно. Это было установлено комиссией МАК и не отрицалось Польшей.

Подробный разбор российской версии трагедии можно прочитать здесь.

Польша годами выдвигала другие версии трагедии под Смоленском

В Польше гибель своего президента, причем в России и тем более по вине экипажа, принять не могли. У польской стороны сразу же возникли десятки версий, которым пытались придать видимость правдоподобности. В частности, звучали заявления, что первые обломки самолета лежали на удалении 100 метров от основных.

Это якобы говорило о попадании ракеты в крыло самолета — но ошибочность этой версии признала даже прокуратура Польши. Позже поляки заявили, что в борт №1 была заложена бомба, только вот речь в этой версии шла о другом самолете, который не летал в Россию.

На месте авиакатастрофы под Смоленском Фото: Дмитрий Азаров / Коммерсантъ

Тогда версию скорректировали: якобы во время модернизации на заводе в Самаре в крыло разбившегося Ту-154М заранее заложили радиоуправляемое взрывное устройство. Конспирологи даже нашли веский, по их мнению, аргумент: завод принадлежал российскому бизнесмену Олегу Дерипаске.

Впрочем, следов взрывчатки на обломках самолета не нашли ни наши эксперты, ни специально приезжавшие несколько раз польские эксперты. Но эта версия все равно долго педалировалась Польшей.

В итоге со временем трагедия под Смоленском в Польше превратилась в политическое шоу, причем внутреннее.

Польша пыталась добиться ареста российских авиадиспетчеров

В какой-то момент в Польше возникла версия, что диспетчер на вышке аэропорта давал экипажу неправильные команды. Однако тонкость в том, что командовать экипажем диспетчер не имеет права — все решения пилоты принимают самостоятельно.

«Черные ящики» с самолета польского президента Леха Качиньского, который разбился под Смоленском 10 апреля 2010 года Фото: Андрей Стенин / РИА Новости

Затем польская сторона стала утверждать, что диспетчер сознательно дезинформировал экипаж о пространственном положении самолета, что и привело к трагедии. Эта версия долго была ведущей: прокуратура Польши даже обратилась в суд с требованием о заочном аресте российских диспетчеров Павла Плюснина, Николая Краснокутского и Виктора Рыженко.

В мае 2021 года Варшавский суд отказал в нем, но в мае 2022 года все-таки дал согласие на заочный арест одного из троих — как было указано в официальном сообщении для прессы, речь шла о Викторе Р.

Польская позиция по трагедии в Смоленске меняется вместе с политикой

Постоянные изменения польской позиции по трагедии в Смоленске связаны с политической обстановкой в стране. Когда у власти находится партия «Право и справедливость», лидерами которой были братья-близнецы Лех и Ярослав Качиньские (известные русофобы), в Польше начинают свое расследование, задача которого всегда одна — доказать вину России. И неважно — в чем.

Фотографии жертв авиакатастрофы под Смоленском в Варшаве на седьмую годовщину трагедии. 10 апреля 2017 года Фото: Alik Keplicz / AP

Но когда «Право и справедливость» проигрывает, поляки начинают оперировать фактами. Так, в декабре 2023 года Министерство обороны Польши ликвидировало свою комиссию по расследованию катастрофы, а ее руководителей обвинили в «бесполезной трате бюджетных средств», «фальсификации материалов расследования» и вранье.

«Лента.ру» подробно разбирала это событие здесь.

В декабре 2024 года теперь уже прокуратура Польши заявила о том, что будет ходатайствовать о заочном аресте 43 судебно-медицинских экспертов из России, проводивших вскрытия тел погибших, — об этом заявил глава следственной группы при Национальной прокуратуре Кшиштоф Шварц.

В протоколах вскрытия тел жертв катастрофы было много ложной информации, в частности, в них включались описания органов и повреждений, которых в действительности не было. При этом отсутствовали описания идентификационных признаков и повреждений некоторых погибших Кшиштоф Шварц глава следственной группы при Национальной прокуратуре Польши

В Польше намерены добиться заочного ареста экспертов из России

По словам Кшиштофа Шварца, польские следователи обнаружили серьезные нарушения в 61 из 96 протоколов вскрытий. «Неясно, были ли эти протоколы написаны намеренно неправдиво, или от лени либо некомпетентности. Конечно, эти протоколы были созданы небрежно», — отметил он. Кроме того, в ходе польского расследования для устранения сомнений были эксгумированы тела погибших, и выяснилось, что восемь тел были подменены, подчеркнул Шварц.

Подготовка к перевозке на родину погибших в авиакатастрофе самолета Ту-154 президента Польши Леха Качиньского Фото: Дмитрий Азаров / Коммерсантъ

В итоге российским судебным медикам в конце марта 2025 года заочно предъявили обвинения в Польше — причем конкретная статья не разглашается. Теперь Национальная прокуратура намерена обратиться в суд с заявлением о заочном аресте обвиняемых. В итоге повторяется история с диспетчерами — больше десяти лет из них лепили образ врага, но в конце концов все претензии к ним оказались сняты.

Безусловно, в протоколах вскрытий могут быть досадные ошибки: чего греха таить — российские суды часто сталкиваются с серьезными дефектами в работе судебно-медицинских экспертов. Однако подобные дефекты касаются лишь описательных частей.

Именно о такой проблеме говорят и в Национальной прокуратуре Польши, при этом не оспаривая выводов

Что касается утверждения о подмене тел погибших, оно вызывает недоумение: все жертвы авиакатастрофы исследовались в одном месте, куда вряд ли могли попасть «посторонние» покойники. При этом, как отметил источник «Ленты.ру» в правоохранительных органах, убедительных доказательств подмены российской стороне предоставлено не было.

Так что пока все новые польские обвинения — голословные. И от подобных обвинений со стороны польских коллег (причем не только по делу об авиакатастрофе под Смоленском) российские следователи за многие годы уже устали.

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