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19:42, 10 апреля 2025Ценности

Девушки нашли неожиданное применение трусам

NYP: Блогерши принялись использовать трусы вместо носков для создания кудрей
Карина Черных
Карина Черных (Редактор отдела «Ценности»)

Кадр: @zoreandtomek

Девушки нашли неожиданное применение трусам и удивили подписчиков. Об этом сообщает New York Post (NYP).

Блогерши принялись массово использовать нижнее белье вместо специальных приспособлений, носков или поясов от халата для создания кудрей. Инфлюэнсер с никнеймом zoreandtomek показала, что надевает трусы на голову как ободок, затем оборачивает влажные волосы вокруг ткани и оставляет белье в таком положении на ночь, а наутро получает объемную укладку.

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Помимо zoreandtomek, лайфхаку последовали и другие блогерши, причем некоторые из них вместо белья использовали плавки. «Главный плюс такого метода — безопасная завивка. Со временем плойки и утюжки портят волосы из-за высоких температур», — объясняет популярность такого метода укладки парикмахер Брэнди Уорхес.

В феврале стало известно , что объемные укладки из 1990-х вновь вернулись в моду.

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