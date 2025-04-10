NYP: Блогерши принялись использовать трусы вместо носков для создания кудрей

Девушки нашли неожиданное применение трусам и удивили подписчиков. Об этом сообщает New York Post (NYP).

Блогерши принялись массово использовать нижнее белье вместо специальных приспособлений, носков или поясов от халата для создания кудрей. Инфлюэнсер с никнеймом zoreandtomek показала, что надевает трусы на голову как ободок, затем оборачивает влажные волосы вокруг ткани и оставляет белье в таком положении на ночь, а наутро получает объемную укладку.

Помимо zoreandtomek, лайфхаку последовали и другие блогерши, причем некоторые из них вместо белья использовали плавки. «Главный плюс такого метода — безопасная завивка. Со временем плойки и утюжки портят волосы из-за высоких температур», — объясняет популярность такого метода укладки парикмахер Брэнди Уорхес.

В феврале стало известно , что объемные укладки из 1990-х вновь вернулись в моду.