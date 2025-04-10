Глава ФСБР Мамиашвили назвал предателем выступающего за Албанию россиянина

Глава Федерации спортивной борьбы России (ФСБР) Михаил Мамиашвили на церемонии награждения на чемпионате Европы назвал ушедшего под флаг Албании россиянина Чермена Валиева предателем и обматерил его. Об этом сообщил Telegram-канал «Вольная борьба».

Мамиашвили демонстративно резко повесил золотую медаль на шею Валиева, а также не стал пожимать чемпиону руку. По реакции самого борца стало понятно, что в его адрес прозвучали нелицеприятные слова. Глава ФСБР заявил, что никакой грубости с его стороны на церемонии награждения не было. При этом он признал, что недоволен решением Валиева сменить спортивное гражданство.

«Национальная команда его готовила, но сегодня он уже под албанским флагом со слезами на глазах. Таким, как Чермен, какая разница, какой флаг? Сегодня — албанский, завтра — болгарский. Это молодые ребята, которые, к сожалению, не совсем осознают ценность знамени на своих плечах», — отметил Мамиашвили. Он также добавил, что не знает ни одного американского или японского доминирующего борца, который начал бы выступать под флагом другой страны.

Валиев стал чемпионом Европы в категории до 74 килограммов. В финальной схватке он одолел олимпийского чемпиона, россиянина Заурбека Сидакова. Спортивное гражданство Валиев сменил в начале февраля 2024 года, после чего перешел в сборную Албании. Уже под флагом этой страны борец становился бронзовым призером Олимпиады в Париже.

Как отреагировали на действия Мамиашвили в борцовском сообществе?

Поведение Мамиашвили вызвало негативную реакцию в борцовском сообществе. Тренер Валиева Кахабер Дзукаев заявил, что не знает, как главу ФСБР после произошедшего можно вообще назвать человеком. «Как может быть такое? Он — великий, а пацаненок идет на эту ступень, и Мамиашвили так себя ведет. Улыбается лицемерно. Если есть какие-то претензии, позови пацана, и он тебе ответ даст», — отметил Дзукаев.

Еще более резко по поводу произошедшего высказался Дзамболат Тедеев, который был главным тренером сборной России больше 20 лет. Он сказал, что поведение Мамиашвили наносит ущерб репутации всей страны. «Поведение Мамиашвили не вписывается ни в какие рамки дозволенного. Как можно не задумываться об этом и подрывать имидж страны на международной арене? Может, как раз это и есть предательство», — сказал Тедеев. Он также отметил, что Мамиашвили не может говорить о предательстве, так как сам на протяжении многих лет продает борцов в разные сборные. «Отпускает их за большие деньги, идущие не на развитие российского спорта, а исключительно в собственный карман», — выступил с обвинением бывший тренер национальной сборной.

Сам Валиев ситуацию на награждении пока никак не комментировал. Представители албанской федерации вольной борьбы отметили, что планируют пожаловаться на поведение Мамиашвили высшим должностным лицам России.

Кто еще из российских борцов сменил флаг?

Переходы под флаги других стран в российской вольной борьбе в последнее время участились. Из-за высокой конкуренции в составе национальной команды такие случаи происходили и раньше, но после отстранения отечественных спортсменов от международных соревнований их стало еще больше.

Так, ранее выступавший за Россию Даурен Куруглиев на прошедшем чемпионате Европы принес золото Греции. Он стал победителем в категории до 92 килограммов. Тот же Куруглиев на Олимпиаде в Париже в прошлом году стал бронзовым призером под греческим флагом. Золото на последних Играх завоевали бывшие российские борцы Магомед Рамазанов, Ахмед Тажудинов и Разамбек Жамалов. Они принесли награду высшей пробы Болгарии, Бахрейну и Таджикистану соответственно.

Стоит отметить, что сборная России по вольной борьбе в полном составе отказалась от участия в Олимпиаде в Париже. Причиной стали дискриминационные решения Международного олимпийского комитета по допуску спортсменов. Девять отечественных борцов получили право соревноваться в Париже в нейтральном статусе, но в итоге ни один из них не отправился в столицу Франции.