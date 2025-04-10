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14:57, 10 апреля 2025Наука и техника

После обновления Windows 11 на ПК появилась загадочная папка

BleepingComputer: Загадочная папка появилась в Windows 11 после обновления ОС
Андрей Ставицкий
Андрей Ставицкий (Редактор отдела «Наука и техника»)

Фото: Shutterstock / Fotodom

Из-за неизвестной ошибки на компьютерах под управлением Windows 11 начала появляться загадочная папка. На это обратило внимание издание BleepingComputer.

По словам журналистов, папка с названием inetpub возникла в корневом каталоге диска C, на котором традиционно устанавливают файлы Windows и системные программы. Судя по отзывам пользователей, папка появляется после установки обновления KB5055523.

Специалисты медиа объяснили, что папка inetpub относится к сервисной службе Microsoft Internet Information Services (IIS). В том числе на принадлежность к Windows указывают ее данные — в описании системного каталога указано, что она была создана пользователем, имеющим права администратора. Однако по умолчанию служба IIS не включена в Windows 11, но ее можно активировать через настройку «Компоненты Windows».

«Хотя наличие папки не влияет на производительность или стабильность системы, ее неожиданное появление вызвало вопросы», — заметили журналисты. По их словам, папку можно удалить без последствий для работы операционной системы (ОС). Авторы BleepingComputer запросили у Microsoft комментарий, но не получили оперативного ответа.

В начале апреля корпорация Microsoft удалила функцию точных часов из Windows 10. Этой функции также не было в Windows 11, но затем в Microsoft прислушались к пользователям и добавили ее в ОС.

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