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07:30, 14 апреля 2025Наука и техника

Загадочную папку в Windows попросили не трогать

Microsoft попросила не удалять из Windows загадочную пустую папку
Андрей Ставицкий
Андрей Ставицкий (Редактор отдела «Наука и техника»)
Начало событий в новости После обновления Windows 11 на ПК появилась загадочная папка

Фото: Shutterstock / Fotodom

В корпорации Microsoft объяснили появление загадочной пустой папки на диске C после обновления Windows. Об этом сообщает издание BleepingComputer.

Пустая папка с названием inetpub появилась у многих пользователей Windows 10 и 11 после установки одного из апрельских обновлений. Журналисты издания выяснили, что папку с таким названием мог создать сервис Internet Information Services (IIS). Спустя некоторое время в Microsoft заявили, что пустая папка возникла в Windows намеренно и попросили пользователей не трогать ее.

«После установки обновлений, перечисленных в таблице обновлений безопасности для вашей операционной системы (ОС), на вашем устройстве будет создана новая папка inetpub», — отметили специалисты компании в заметке на сервисном сайте Microsoft. В корпорации подчеркнули, что папа связана с функциями безопасности ОС, поэтому выполнять с ней какие-либо действия нежелательно.

«Microsoft не объяснила, каким образом папка inetpub может "усилить защиту" ОС», — прокомментировали произошедшее журналисты BleepingComputer. По словам авторов издания, ранее они удалили пустую папку со своих компьютеров и советовали читателям сделать то же самое.

В начале апреля корпорация Microsoft выпустила экстренное исправление для приложений Office 2016. Таким образом в компании отреагировали на жалобы некоторых владельцев ПК, которые не могли запустить Word, Excel и прочие программы, входящие в офисный пакет.

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