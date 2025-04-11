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18:02, 11 апреля 2025Наука и техника

Microsoft признала сбои в приложениях Office

Microsoft выпустила экстренное исправление для программ Office 2016
Андрей Ставицкий
Андрей Ставицкий (Редактор отдела «Наука и техника»)

Фото: Shutterstock / Fotodom

Корпорация Microsoft выпустила экстренное исправление для приложений Office 2016. На это обратило внимание издание BleepingComputer.

В начале года пользователи пакета программ Office 2016 пожаловались на частые вылеты приложений. В том числе некоторые владельцы ПК не могли запустить Word, Excel и прочие программы, входящие в офисный пакет. В апреле Microsoft признала наличие неполадок и выпустила экстренное обновление.

В компании объяснили, что ошибки могли возникнуть после выхода апдейта KB5002700 для Windows. Пользователям операционной системы (ОС) и Office предложили установить обновление. В корпорации подчеркнули, что для нормализации работы рекомендуется загрузить сразу два обновления — KB5002700 и KB5002623.

Также в Microsoft пообещали в скором времени исправить ошибку, которая может блокировать доступ к офисным программам сервиса Microsoft 365 для обладателей семейной подписки.

В начале апреля специалисты Microsoft заявили, что обнаружили в Windows 10 и 11 134 опасных уязвимости. В компании исправили системные бреши и выпустили серию обязательных для установки патчей в рамках «вторника исправлений».

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