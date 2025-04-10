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19:23, 10 апреля 2025Наука и техника

Франция испытает альтернативу HIMARS в 2026 году

Defense News: Франция испытает новую РСЗО собственного производства в 2026 году
Даниил Иринин (Редактор отдела «Наука и техника»)

Фото: Inquam Photos / Octav Ganea / Reuters

Франция планирует провести испытания реактивной системы залпового огня (РСЗО) собственного производства, которая станет альтернативой американской РСЗО HIMARS, в 2026 году. Об этом сообщает Defense News.

Главное управление вооружений Министерства вооруженных сил Франции (Direction générale de l'armement, DGA) намерено определить технические решения, которые позволят провести демонстрационные стрельбы через год. DGA работает с компаниями Thales и ArianeGroup, а также консорциумом Safran и MBDA над созданием нового тактического комплекса с дальностью 150 километров.

В публикации подчеркивается, что у Парижа заканчивается время для замены РСЗО Lance-Roquettes Unitaire (LRU). Срок службы оставшихся у французской армии девяти установок истекает в 2027 году.

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Отмечается, что военное руководство Парижа настаивает на создании собственной системы вместо закупки иностранного вооружения. При этом существует вероятность приобретения оружия за рубежом, если разработка новой РСЗО затянется. Военные хотят получить минимум 13 новых РСЗО к 2030 году.

В сентябре 2024 года стало известно, что российские специалисты приступили к изучению головной части ракеты РСЗО HIMARS. В их распоряжении оказалась система управления стабилизаторами ракеты и ее электроника.

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