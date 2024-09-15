В России приступили к изучению головной части ракеты HIMARS

Специалисты в России приступили к изучению головной части ракеты РСЗО HIMARS

Российские специалисты приступили к изучению головной части ракеты высокомобильная реактивная система залпового огня (РСЗО) (High Mobility Artillery Rocket System). Об этом они рассказали РИА Новости.

«С чем и как она работает эта часть, отвечающая за всю работу самой ракеты», — сообщил собеседник агентства. Он уточнил, что эксперты разбирают головную часть ракеты и извлекают микросхемы. В частности, в распоряжении специалистов оказались системы управления носовыми стабилизаторами, микросхемы, электроника. Уточняется, что после демонтажа будет произведен анализ полученных элементов.

Ранее российские специалисты по работе с вооружением изучили внутреннее строение и особенности работы кассетного суббоеприпаса американской баллистической ракеты Army Tactical Missile System (ATACMS).