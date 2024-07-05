В России изучили устройство боеприпаса ATACMS. Что удалось узнать о работе американской ракеты?

В России изучили работу американского кассетного суббоеприпаса ATACMS

Российские специалисты по работе с вооружением изучили внутреннее строение и особенности работы кассетного суббоеприпаса американской баллистической ракеты Army Tactical Missile System (ATACMS).

Суббоеприпас М74 похож на теннисный мяч с выступами по одной оси, рассказал РИА Новости осведомленный источник. В ракете таких 275 штук. После сброса они раскрываются на уровне примерно в 200 метров от поверхности. Во время вращения над землей внутри поворачивается движок, и капсюль-детонатор становится напротив ударника. При ударе о поверхность происходит взрыв боеприпаса.

В случаях, когда кассета открылась штатно, но боеприпас упал и не сработал, он остается на взводе. Перемещать его в таком состоянии уже невозможно.

Рубашка состоит из штампованной облицовки. Внутри корпус из вольфрамового сплава, имеющий насечки. Внешняя и внутренняя оболочка сварены точечной сваркой. Внутри находится взрывчатое вещество и сам взрыватель. Гранаты РГО имеют схожую внутреннюю конструкцию. Только у нас применена сталь, у них — вольфрам специалист по работе с вооружением

По словам эксперта, вольфрамовые осколки набирают большую скорость при полете. Радиус их разлета — около 20 метров. При этом некоторые из них даже на расстоянии 50 метров способны пробить металлическую дверь. «Убойная сила осколков представляет большую угрозу. Падение 250 элементов накрывает квадрат 400 на 400 метров, суббоеприпасы падают приблизительно в пяти метрах друг от друга», — добавил специалист.

Фото: Attila Husejnow / Globallookpress.com

Ранее российские специалисты заполучили систему наведения ATACMS

1 июля сообщалось, что в распоряжении отечественных специалистов оказалась система наведения и коррекции полета американской оперативно-тактической ракеты.

Они завладели блоком лазерных гироскопов и GPS-модулем. Таким образом эксперты получили возможность изучить работу систем ракеты, а также возможности корректирования траектории полета.

Фото: Handout / Reuters

Военный эксперт, полковник в отставке Виктор Литовкин предположил, что, получив доступ к системе наведения ATACMS, российские специалисты смогут узнать о самых уязвимых местах ракеты.

По его словам, они изучат, как летают ATACMS и почему они летают именно так. Это облегчит их сбивание.

Мы можем перенастроить наши зенитно-ракетные комплексы, которые должны ее сбивать, мы можем перенастроить и донастроить наши системы радиоэлектронной борьбы против этой ракеты. Мы можем и другие вещи узнать — как она сделана, из какого металла, про составные части этой ракеты, самые уязвимые места этой ракеты, чего она больше всего боится и какие ее самые большие достоинства, чтобы воспользоваться слабостями этой ракеты и принизить ее достоинства на нашей технике

Виктор Литовкин военный эксперт

Ракеты ATACMS начали поступать на Украину в 2023 году

ATACMS является оперативно-тактической баллистической ракетой, которую можно запускать из реактивных систем залпового огня, в том числе M142 HIMARS. Ее разработала компания Lockheed Martin. ATACMS начали поступать на Украину в 2023 году. В октябре тогда же года Владимир Зеленский подтвердил применение этих ракет.

«Исполняются очень точно — ATACMS себя показали», — сказал тогда политик.

В 2024 году источники The New York Times (NYT) сообщили, что Киев получил более 100 ракет ATACMS и применял их против России. Например, ATACMS использовались для атаки на Севастополь 23 июня. В результате удара пострадали порядка 100 человек, двух детей и одного взрослого спасти не удалось.

Президент России Владимир Путин назвал очередной ошибкой США поставки Киеву дальнобойных ракет ATACMS. «Для Украины в этом смысле ничего хорошего нет. Это просто продлевает агонию», — отметил глава государства.

Российский лидер указал, что передача Киеву ATACMS наносят Украине вред и создают дополнительную угрозу, но Россия сможет отражать такие атаки.