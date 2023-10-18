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13:06, 18 октября 2023Мир

Путин назвал поставки ракет ATACMS Украине очередной ошибкой США

Путин: поставки Украине дальнобойных ракет ATACMS стали очередной ошибкой США

Фото: South Korean Defense Ministry / Getty Images

Поставки Киеву дальнобойных ракет ATACMS стали очередной ошибкой США, они только продлят агонию Украины. Об этом заявил президент России Владимир Путин, сообщает ТАСС.

«Для Украины в этом смысле ничего хорошего нет. Это просто продлевает агонию», — отметил российский лидер.

По словам президента России, поставки дальнобойных ракет Украине все больше втягивают Вашингтон в конфликт. Он добавил, что передача Киеву ATACMS наносят Украине вред и создают дополнительную угрозу, но Россия сможет отражать такие атаки.

Ранее телеканал CNN сообщал, что США тайно передали Киеву дальнобойные ракеты, чтобы застать Россию врасплох. Также тайную передачу ATACMS на Украину подтвердила газета The Wall Street Journal. По мнению источников американского издания, этот вид вооружений в случае применения повысит потенциал и оперативные возможности украинского наступления.

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    Семен Александров
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