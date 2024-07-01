Наука и техника
ВсеНаукаВ РоссииКосмосОружиеИсторияЗдоровьеБудущееТехникаГаджетыИгрыСофт
12:34, 1 июля 2024Наука и техника

Российский полковник раскрыл эффект от доступа к системе наведения ракет ATACMS

Полковник Литовкин: в России смогут узнать о самых уязвимых местах ракет ATACMS

Кадр: Telegram-канал «РИА Новости»

Российские специалисты смогут узнать о самых уязвимых местах американской ракеты ATACMS, получив доступ к ее системе наведения, полагает военный эксперт, полковник в отставке Виктор Литовкин. О возникших преимуществах он рассказал в беседе с «Лентой.ру».

Ранее стало известно, что Россия впервые получила доступ к системе наведения и коррекции полета ракеты ATACMS. Речь идет о блоке лазерных гироскопов и GPS модуле.

Эксперт предположил, что доступ к системе наведения ATACMS появился, так как российские военные смогли добыть ракету целиком.

То, что мы ее добыли — это хорошо. Это позволяет нам узнать больше о противнике и о способах его действия, и чем можно воздействовать на эту ракету, чтобы она не долетала до наших позиций

Виктор Литовкинвоенный эксперт

По словам Литовкина, российские военные смогут узнать, как летают ракеты ATACMS и почему они летают именно так, и их будет проще сбивать.

«Мы можем перенастроить наши зенитно-ракетные комплексы, которые должны ее сбивать, мы можем перенастроить и донастроить наши системы радиоэлектронной борьбы против этой ракеты. Мы можем и другие вещи узнать — как она сделана, из какого металла, про составные части этой ракеты, самые уязвимые места этой ракеты, чего она больше всего боится и какие ее самые большие достоинства, чтобы воспользоваться слабостями этой ракеты и принизить ее достоинства на нашей технике, которая будет ей противодействовать, так что это очень хорошая вещь», — поделился полковник.

Материалы по теме:
Запад хочет разрешить Украине наносить удары по России иностранным оружием. Куда могут долететь ракеты ВСУ?
Запад хочет разрешить Украине наносить удары по России иностранным оружием.Куда могут долететь ракеты ВСУ?
31 мая 2024
В Севастополе ракета ВСУ взорвалась над пляжем. Погибли дети, пострадали больше сотни людей. В атаке обвинили США
В Севастополе ракета ВСУ взорвалась над пляжем.Погибли дети, пострадали больше сотни людей. В атаке обвинили США
23 июня 2024

Баллистические ракеты ATACMS начали поступать на Украину в 2023 году. Эти ракеты, в частности, использовались для атаки на Севастополь 23 июня этого года. В результате удара пострадали порядка 100 человек, двух детей и одного взрослого спасти не удалось.

Что думаешь? Оцени!
      Варвара Кошечкина
      Обсудить
      Последние новости

      В Кремле отреагировали на слова Зеленского о готовности к переговорам

      Россиянка заявила о связи с ООН и подожгла квартиру

      В России стартовали продажи обновленного популярного кроссовера из Китая

      «Локомотив» объявил об уходе Антона Миранчука

      Суперкомпьютеры и ИИ использовали для решения величайшей проблемы биологии

      Медведь попытался украсть тапки россиянина и попал на видео

      Глава МВД отметил снижение числа совершаемых иностранцами в России преступлений

      Россиян предупредили об угрожающей Краснодарскому краю опасности

      Российский полковник раскрыл эффект от доступа к системе наведения ракет ATACMS

      В России высказались о влиянии неудачи партии Макрона на выборах на украинский конфликт

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше