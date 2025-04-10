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15:47, 10 апреля 2025Силовые структуры

Гособвинение потребовало назначить сроки сотрудничавшим с запрещенным ФБК журналистам

Российских журналистов потребовали приговорить к 5 годам 11 месяцам колонии
Владимир Седов
Владимир Седов (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Анатолий Жданов / Коммерсантъ

Гособвинение в лице прокурора затребовало сроки для сотрудничавших с фондом борьбы с коррупцией (ФБК; включен Минюстом в реестр организаций, выполняющих функции иностранного агента, признан экстремистской, а также нежелательной организацией и запрещен в России) российских журналистов. Об этом сообщает ТАСС.

По данным агентства, речь идет о журналисте Артеме Кригере (внесен в список террористов и экстремистов) и Антонине Фаворской (настоящая фамилия — Кравцова), оба работали на издание SOTA (издание Sota.Vision включено в реестр иноагентов; организация SOTA media признана нежелательной организацией). Также прокуратура потребовала назначить наказание журналисту Сергею Карелину из Associated Press и продюсеру новостной службы информационного агентства Reuters Константину Габову.

Обвинение потребовало для всех, сотрудничавших с экстремистской организацией, наказания в виде 5 лет и 11 месяцев лишения свободы.

14 марта 2024 года Хорошевский суд Москвы приговорил к 3,5 года лишения свободы двух студентов Высшей школы экономики Ивана Трофимова и Алину Олехнович из «подпольного штаба Алексея Навального» (включен в список террористов и экстремистов; учрежденный им ФБК включен Минюстом в реестр организаций-иноагентов, признан экстремистской, а также нежелательной организацией и запрещен в России). Их признали виновными в участии в экстремистской организации.

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