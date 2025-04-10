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04:13, 10 апреля 2025Интернет и СМИ

Карлсон заявил о готовности США начать ядерную войну с Россией

Журналист Карлсон: США были готовы рискнуть и начать ядерную войну с Россией
Юлия Мискевич
Юлия Мискевич (Ночной линейный редактор)
Такер Карлсон

Такер Карлсон. Фото: Гавриил Григоров / РИА Новости

Администрация экс-президента США Джо Байдена проигнорировала отчеты об опасности ядерной войны и все равно передала Киеву ракеты для ударов по России. Об этом заявил американский журналист Такер Карлсон в соцсети X.

По его словам, в середине конфликта Пентагон провел расчеты и выяснил, что, если Соединенные Штаты отправят оружие Украине и позволят им использовать его для обстрелов территории России, вероятность ядерного обмена составила бы 50 процентов. Уточняется, что речь идет о ракетах Storm Shadow и ATACMS.

Ранее зампред Совбеза России Дмитрий Медведев рассказал, что позиция США и их союзников привела к провалу Договора СНВ-III, направленному на сокращение и ограничению стратегических наступательных вооружений.

До этого ирландский журналист Чей Боуз заявил, что Европейский союз и НАТО запугивают людей военной конфронтацией с Россией, чтобы скрыть свою некомпетентность

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