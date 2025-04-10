SpaceNews: Космические силы США передали SpaceX запуск спутника GPS

Космические силы США доверили компании SpaceX запуск спутника глобальной навигационной системы Global Positioning System (GPS). Об этом сообщает издание SpaceNews.

Изначально космический аппарат должна была запустить компания United Launch Alliance (ULA). Передача контракта обусловлена необходимостью сокращения количества находящихся на хранении спутников.

Запуск аппарата GPS III SV-08 — восьмого в группировке GPS III — намечен на конец мая с космодрома на мысе Канаверал в штате Флорида (Соединенные Штаты) на ракете Falcon 9.

Это второй за последние месяцы случай передачи контракта на запуск спутника GPS от ULA к SpaceX: в 2024-м GPS III SV-07 был выведен почти на год раньше запланированного.

В сентябре издание сообщило, что Космические силы США выбрали компании для создания малых спутников системы GPS.